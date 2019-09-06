В связи увеличением в 2018 году и первом полугодии 2019 года числа обращений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по фактам нарушений их жилищных прав прокуратура Минской области проверила эффективность работы государственных органов по соблюдению законодательства о защите жилищных прав лиц сиротской категории.





Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе проверки в отдельных регионах Минской области прокуроры выявили нарушения при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий наиболее уязвимой категории детей.





Установлено, что в Борисовском, Копыльском, Логойском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Солигорском районах статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, присваивали не на основании первоначальных документов, подтверждавших отсутствие попечения обоих или единственного родителя, а на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав.









Это значит, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ставились на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по общему и отдельному спискам с более поздней даты.





Не все местные исполнительные и распорядительные органы при формировании бюджета на очередной финансовый год планировали средства для предоставления этой категории молодежи льготных кредитов и одноразовых субсидий, а также приобретения и строительства жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда.





В Мядельском и Солигорском районах не на должном уровне контролировали целевое использование жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда.





Так, при посещении работниками прокуратур квартир, выделенных указанной категории молодежи, установлено, что одна из них пустовала более двух лет. В другой же проживал посторонний человек, не состоявший в родственных связях с нанимателем. При этом договор поднайма жилого помещения не заключался, а сам наниматель постоянно проживал в Минске.





В большинстве районов Минской области обследование закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений государственного и частного жилищного фонда не организовано надлежащим образом, т.е. два раза в год - в апреле и октябре. Выявлены нарушения и при вселении таких граждан в закрепленные помещения.





В ряде случаев ответственные должностные лица не проконтролировали своевременное принятие решений о невозможности вселения лиц сиротской категории в закрепленные за ними жилые помещения. Например, по причине их непригодности для проживания. Это вынудило молодежь искать жилье и работу в других регионах.









Для устранения выявленных нарушений прокуроры районов и городов Минской области внесли 11 представлений в местные исполнительные и распорядительные органы.





Прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком, в котором потребовала рассмотреть его на внеочередном заседании координационного совета облисполкома в формате видеоконференцсвязи с участием представителей прокуратуры области.