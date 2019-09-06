



Как говорят, Google в помощь. Сайты 103.by и tabletka.by сообщили: разыскиваемых лекарств нет в наличии. На выбор предложили довольно большое количество отечественных аналогов.





Звоню в медицинскую информационную службу «131». Пару минут ожидания — и нашлись только три саше «Колдрекса». И то не в столице, а в агрогородке Озерцо (пару километров от МКАД). Оператор посоветовала обратиться в справочную государственной сети аптек Минска по номеру 169. Набираю, в ответ: «Спрашиваете то, чего нет. Давно прекратились поставки. Наверное, регистрация закончилась. Берите белорусские лекарства».





В самой «Белфармации» ситуацию с пропавшими лекарствами так и не прояснили. Частники тоже развели руками. Операторы некоторых сетевых коммерческих аптек предположили, что исчезновение разрекламированной в свое время тройки связано с отсутствием регистрации.





С разъяснением помогли в Минздраве.









— Регистрация «Фервекса» в Беларуси завершилась в 2017-м, — рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Наталья Малашко. — Отсутствие препарата в наличии говорит о том, что производитель просто ушел с нашего рынка. Наверное, ему он не интересен по объемам продаж. Появились и конкуренты — отечественные аналоги. Какое лекарство еще интересует?





— «Колдрекс».





— Регистрация таблеток закончилась еще в 2013 году, с того времени таблетированные формы этого препарата не продавали в аптеках, а если были, то остатки. Регистрация «Колдрекс МаксГрипп» (порошок для приготовления раствора) в Беларуси закончилась в январе 2019-го. Возможно, в остатке еще есть в регионах. Обычно повторная процедура занимает около трех месяцев. Пока новой регистрации нет. Возможно, компания-производитель покинула наш рынок. Мы не можем повлиять на ее решение.





— «ТераФлю» также нет в продаже.





— Регистрация препарата в виде порошка завершилась в августе 2018-го, но лекарство прошло перерегистрацию, теперь она бессрочная. Возможно, к сезону простуд и гриппа препарат появится. Сейчас в аптеках есть его разновидность — антисептик местного действия для лечения инфекций полости рта и глотки.





Какие средства против гриппа и простуды есть в наличии в государственных и коммерческих столичных аптеках? Их много, причем как белорусских производителей, так и зарубежных. И разной ценовой категории. Что общ о у этих препаратов, облегчающих неприятные симптомы болезни? Действующее вещество — парацетамол. А уже вам решать, что покупать.







