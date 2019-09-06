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«Эта вечно живая книга возвращается домой»: Лукашенко подарил Бресту уникальную Библию

Эта книга считается самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков ВКЛ, шедевром полиграфического искусства эпохи Ренессанса.

Александр Лукашенко 6 сентября на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, передает БелТА.

«В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок», – отметил глава государства.

Подарок от имени всех брестчан приняли директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин города Николай Кузьмич.


Подобная Библия – наиболее ценное издание, которые было напечатано в далеком 1563 году в Бресте за счет Николая Радзивилла Черного, старосты брестского. Она считается самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков Великого княжества Литовского, шедевром полиграфического искусства эпохи Ренессанса. Специалисты полагают, что тираж этой уникальной книги не превышал 500 экземпляров.

Уникальность подаренного экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. А это крайне редкое явление. Особую историческую и художественную ценность книге также придает то, что она украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами – инициалами, заставками, концовками, виньетками.
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