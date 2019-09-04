Суд Первомайского района признал 30-летнюю витеблянку виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На основании части 4 статьи 209 УК ее приговорили к лишению свободы на 4 года, но в места заключения женщина не отправится.





Эта история началась в феврале 2018 года. Тогда бизнесменша начала обманывать своих клиентов, выдавая туристам фиктивные документы — договоры, страховки и билеты. Многим «повезло» раскрыть обман еще в Витебске, но четыре семьи узнали о том, что их лишили отпуска на курорте только в Украине: две семьи с маленькими детьми застряли в аэропорту Жуляны, а еще две — в аэропроту Борисполь.





Потерпевшими по этому делу были признаны 15 человек, они заплатили за услуги «Лакоста Тур» 31 866 рублей 88 копеек. На суде Ловчик уверяла, что использовала эти деньги, чтобы вернуть долги другим людям.









В ходе следствия, находясь под подпиской о невыезде, женщина успела забеременеть. Ребенка она родила в июле, когда уже шел суд. Кстати, на свое «интересное положение» обвиняемая ссылалась, объясняя в суде, почему не погасила ущерб, причиненный клиентам. Мол, несколько раз пришлось лежать в больнице, а потом — в роддоме.





В ходе судебного заседания свою вину обвиняемая признала полностью. В результате, хотя Елену Ловчик и приговорили к 4 годам лишения свободы, она получила отсрочку на три года — на основании статьи 93 УК такая отсрочка предоставляется женщинам до достижения ребенком возраста трех лет.





Часть денег бизнесменша все же вернула в ходе следствия и суда, однако ей еще предстоит выплатить 15 обманутым клиентам 26 917 рублей 48 копеек. Кроме того, 8 из них потребовали компенсации морального вреда, эта сумма составила 6 072 рублей 94 копейки, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.