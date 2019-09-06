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В Кобрине семья отравилась грибами: маме и малышу требуется трансплантация печени

Родители набрали в парке съедобных грибов, в которых оказалась бледная поганка

В Кобрине семья отравилась грибами: маме и малышу требуется трансплантация печени
Молодую семью из Кобрина, отравившуюся грибами, сейчас спасают врачи. 22-летней женщине и ее 1,5-летнему ребенку требуется пересадка донорской печени. Они находятся в Минске, в реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей. Мама - в тяжелом состоянии, малыш – в крайне тяжелом. 24-летний мужчина с диагнозом «отравление» находится в Брестской областной больнице. Его состояние тоже оценивается как тяжелое, - сообщили «КП» в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Напомним, несчастный случай произошел 3 сентября. Молодые родители собрали в кобринском парке зеленушки - безобидные, съедобные грибы. Дома приготовили «улов», поужинали сами и покормили своего полуторагодовалого малыша. Возможно, яд передался ребенку через материнское молоко. А спустя пару часов всем резко стало плохо, и вся семья попала в Кобринскую центральную районную больницу.

Медики констатировали отравление: вероятно, с зеленушками семья собрала и бледную поганку – смертельно ядовитый гриб.


- Бледная поганка – наиболее опасный гриб в наших лесах, - говорит врач общей практики Алена Кузьмина. - Чтобы отравиться, человеку достаточно съесть четвертинку шляпки, а яды, которые в ней содержатся, не разрушаются при кулинарной обработке. Ядовитые вещества бледной поганки вызывают у человека неукротимое и прогрессирующее свертывание крови – также действует и яд гадюк. Отравления грибом осложняются тем, что могут иметь длительный скрытый период, за который яд успевает разрушить печень, почки и головной мозг. Спасти человека можно только на ранних стадиях отравления.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел первую грустную статистику: с начала 2019 года в Беларуси зафиксировали 35 случаев отравления грибами. В 2018-м этот показатель за аналогичный период был меньше – 23 инцидента. В 25-50% случаев отравления заканчиваются смертью человека.

При отравлении грибами важно помнить, что заболевание начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. На начальных стадиях появляется резкая боль в животе, непрекращающаяся рвота, понос, слабость и головная боль. Затем могут присоединиться судороги, галлюцинации и бред.

Если есть подозрение на отравление, нужно быстрее вызывать «скорую». Пока она едет, нужно вызвать у отравившегося рвоту, можно дать активированный уголь или детоксикационные препараты. А сложные процедуры уже сделают в больнице.


ПОДРОБНОСТИ

С какими грибами нужно быть осторожным


Рассказала Светлана Бережная, диетолог-гастроэнтеролог, врач высшей категории:

- Любые грибы не стоит давать детям до 6 лет. Даже абсолютно съедобные грибы могут принести вред организму ребенка!

- Не надо есть грибы при острых воспалительных процессах в пищеварительной системе (гастритах, язве, панкреатитах, проблемах с печенью).

- Не стоит употреблять соленые и жареные грибы при склонности к расстройствам стула.

- Старайтесь не собирать старые «перезревшие» лесные грибы - в их шляпках и ножках (даже если они не червивые) меньше белков и витаминов, больше солей тяжелых металлов.
KP.by
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