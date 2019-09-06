Пьяный опер ударил участкового - тот в коме. Подробности докшицкой трагедии
31 августа в докшицком баре «Сфера» участкового Ивана Хилько ударил другой милиционер, Александр Жданько. Он работает в отделе борьбы с наркотиками. Для Хилько все закончилось трепанацией черепа и комой.
В баре «Сфера» подтвердили факт происшествия: сказали, что вызвали скорую и оказывали первую помощь пострадавшему, пока ехали врачи.
Знакомые семьи пострадавшего рассказали «Нашей Ниве» известную им версию событий.
Причиной драки якобы стала 23-летняя уроженка Докшиц Дарья Ж. Ее никак не могли поделить Александр Жданько и старший брат 19-летнего Ивана, рассказывают сельчане из Нестеровщины (там живут родители Ивана Хилько).
«У Вани Хилько два старших брата, близнеца. Один брат женат уже, второй пока холостой. И вот та Дарья была то с тем холостым братом, то со Жданько.
Вечером в субботу Жданько все названивал Ване: мол, приходи в бар «Сфера» поговорить. Отец отговаривал Ваню, но тщетно — тот все равно пошел.
В «Сфере» был пьяный Жданько. Он начал Ване угрожать, говорить, что и ему покажет, и его брату… После ударил Ваню. Ударил только один раз. Ваня упал, потом поднялся, плюнул кровью и снова упал. Больше уже не вставал.
Скорая на реанимобиле отвезла его в Витебск. Там решили, что парня надо переводить в Минск. Сейчас он там в госпитале. Был в коме, ему вскрывали череп. Говорят, что вчера ему стало лучше, пришел в сознание, даже разговаривал… А сегодня ему опять стало хуже.
Ваня такой уж хороший парень, мы тут всей деревней молимся за него.
Он из обычной семьи: отец — водитель на почте, мама работает в деревенском магазине. Все хорошие, трудолюбивые, и дети у них такие. Семья большая: есть старшая дочь, двое сыновей и младший Ваня.
Сам Ваня отслужил в армии, был там кинологом. После армии пошел в милицию. Все нормально было: взяли Ваню участковым, обслуживать Волколатский сельсовет, дали комнату в общежитии в Докшицах, родители ему машину взяли в кредит… и тут такое», — рассказали знакомые семьи Хилько.
«Наша Нива» связалась с родителями Ивана, но они отказались от комментариев.
«Я зла никому не хочу, даже Жданько. Хочу только, чтобы мой Ваня выжил. Останется живым, тогда все расскажу, что знаю. А пока — извините», — сообщила «Нашей Ниве» мать Ивана.
Она подтвердила, что сын пока в реанимации.
Александра Жданько задержали. Сейчас он под стражей. Парню 22 года. Он окончил Академию МВД, последний год работал в местном наркоконтроле.
Старший брат Александра также силовик, работает в Следственном комитете.
Александр Жданько.
Отец Александра также не захотел комментировать случай.
«Наша Нива» связалась и с Дарьей Ж. Говорят, девушка была вместе со Жданько в баре, когда он ударил Ивана. Но она тоже не захотела ничего говорить.
Знакомые семьи пострадавшего рассказывают, что якобы Жданько в вечер трагедии признал вину. Мол, он сообщил, что намеревался избить Ивана. Но на следующий день протрезвел и начал говорить, что вообще никого не бил. Правда это или слухи — пока неизвестно.
10:59 06/09/2019