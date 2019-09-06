Унесённые ветром: очень дорогое платье подвело Иванку Трамп





Курьёзный случай приключился с дочерью президента США Иванкой Трамп: звезда стала объектом насмешек из-за дизайнерского платья.





Приезд дочери американского президента в Боготу – одна из самых обсуждаемых тем общественности. Иванка Трамп удивила поклонников дерзким образом: сделала новую стрижку и отказалась от классического дресс-кода. Однако, кажется, дочь президента немного перестаралась.





Как сообщило издание Daily Mail, недавний выход Иванки Трамп был признан “стильной катастрофой”: девушку подвело баснословно дорогое платье.





На конференцию с президентом Колумбии наследница пришла в структурном платье с воланами от местного дизайнера Johanna Ortiz. Сложносочиненный туалет бутылочного оттенка обошелся знаменитости в $1700 и явно заставил ее пожалеть о своем выборе.









Во всем виновата ветреная погода: во время официальной фотосессии с кадетами широкие рукава платья вздулись и полностью заслонили лицо Иванки, после чего она стала объектом насмешек в сети.





Иванка Трамп уже не раз становилась мишенью острословов: недавно пользователи социальных сетей обсуждали ее послание Борису Джонсону.









Поздравляя нового премьера, Иванка назвала его премьер-министром Соединенного Кингстона: она вместо слова Kingdom написала Kingston.





Позже твит она удалила и написала новый, где “королевство” было написано правильно. Однако пользователи в комментариях начали публиковать скриншоты первой записи. При этом вспомнили президента Дональда Трампа, который ранее назвал принца Уэльского “принцем Китов” (prince of Whales).