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Унесённые ветром: очень дорогое платье подвело Иванку Трамп

Последний выход дочери президента США поклонники назвали “стильной катастрофой”.


Курьёзный случай приключился с дочерью президента США Иванкой Трамп: звезда стала объектом насмешек из-за дизайнерского платья.

Приезд дочери американского президента в Боготу – одна из самых обсуждаемых тем общественности. Иванка Трамп удивила поклонников дерзким образом: сделала новую стрижку и отказалась от классического дресс-кода. Однако, кажется, дочь президента немного перестаралась.

Как сообщило издание Daily Mail, недавний выход Иванки Трамп был признан “стильной катастрофой”: девушку подвело баснословно дорогое платье.

На конференцию с президентом Колумбии наследница пришла в структурном платье с воланами от местного дизайнера Johanna Ortiz. Сложносочиненный туалет бутылочного оттенка обошелся знаменитости в $1700 и явно заставил ее пожалеть о своем выборе.


Во всем виновата ветреная погода: во время официальной фотосессии с кадетами широкие рукава платья вздулись и полностью заслонили лицо Иванки, после чего она стала объектом насмешек в сети.

Иванка Трамп уже не раз становилась мишенью острословов: недавно пользователи социальных сетей обсуждали ее послание Борису Джонсону.


Поздравляя нового премьера, Иванка назвала его премьер-министром Соединенного Кингстона: она вместо слова Kingdom написала Kingston.

Позже твит она удалила и написала новый, где “королевство” было написано правильно. Однако пользователи в комментариях начали публиковать скриншоты первой записи. При этом вспомнили президента Дональда Трампа, который ранее назвал принца Уэльского “принцем Китов” (prince of Whales).
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