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Правительство изменило оплату командировочных

Правительство Беларуси внесло изменения в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, соответствующее постановление Совмина опубликовано в пятницу.

Последняя редакция положения о порядке оплаты командировок была принята Совмином этой весной. Спустя несколько месяцев в документ внесли изменения - "в целях совершенствования порядка направления работников в служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за границу".

Внесенные изменения не являются кардинальными, однако некоторые нюансы и аспекты теперь уточнены. Так, отредактирован пункт о порядке оплаты работнику, находящемуся в месте командировки в личных целях в выходные или праздники, в том числе - до или после окончания рабочего дня.

Также внесены изменения в положения, касающиеся ежедневного возвращения работника из места командировки к месту жительства, возмещения расходов по найму жилья за границей для тех, кто занимает высшие государственные должности и некоторые другие аспекты.

Внесены и технические изменения: так, в приложении к положению, где указываются максимальные размеры суточных и затрат на проживания, "Астану" поменяли на "Нур-Султан", а "Македонию" на "Северную Македонию".

Обновленная версия положения вступила в силу после опубликования.
Источник: sputnik.by
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