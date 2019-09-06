Правительство изменило оплату командировочных

Последняя редакция положения о порядке оплаты командировок была принята Совмином этой весной. Спустя несколько месяцев в документ внесли изменения - "в целях совершенствования порядка направления работников в служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за границу".





Внесенные изменения не являются кардинальными, однако некоторые нюансы и аспекты теперь уточнены. Так, отредактирован пункт о порядке оплаты работнику, находящемуся в месте командировки в личных целях в выходные или праздники, в том числе - до или после окончания рабочего дня.





Также внесены изменения в положения, касающиеся ежедневного возвращения работника из места командировки к месту жительства, возмещения расходов по найму жилья за границей для тех, кто занимает высшие государственные должности и некоторые другие аспекты.





Внесены и технические изменения: так, в приложении к положению, где указываются максимальные размеры суточных и затрат на проживания, "Астану" поменяли на "Нур-Султан", а "Македонию" на "Северную Македонию".





Обновленная версия положения вступила в силу после опубликования.















