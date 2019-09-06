Лох-Несское чудовище может оказаться гигантским угрем − ученые





Международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила, что не нашла никаких доказательств того, что чудовище когда-либо жило в водоеме, по крайней мере в форме рептилии. Об этом 5 сентября сообщил телеканал TVNZ.

Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Все образцы прошли сравнение с базой данных известных биологических видов.

По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс обнаружено большое количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.

"Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в Лох-Нессе гигантских угрей", − заявил он.





Кроме того, данное объяснение совпадает с ранними теориями, выдвигавшимися в 1930-х годах.

Ранее шотландский ученый Стив Фельтхем заявил, что знаменитым Лох-Несское чудовище может оказаться гигантским сомом.