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Эксперты ВОЗ назвали самую пьющую страну Европы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг европейских государств по степени употребления алкоголя. Отчет размещен на сайте организации.

По данным исследования, наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где выпивают в среднем 15 л спирта на человека в год. В 2017 году эксперты ВОЗ уже называли эту страну самой пьющей не только в Европе, но и в мире. За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 л) и Германия (13,4 л). По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за связанных с алкоголем причин умирает более 290 тыс. человек.


В организации отметили, что Европа по-прежнему остается самым пьющим регионом мира, хотя все фигурирующие в исследовании страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012−2020 годы.

Исследование ВОЗ проводилось с 2010 по 2016 год в странах Европейского союза, а также Норвегии и Швейцарии.
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