При введении балльной системы, которая будет оценивать не количество раскрытых преступлений, а их серьезность, правоохранители будут стремиться выявлять крупные каналы поставок и крупных организаторов, а не гоняться на мелкими потребителями.





Он раскритиковал практику, когда на двух-трех подростков вешают групповое преступление, «а еще и не дай бог пытаются им навязать распределение ролей, чтобы была организованная группа».





«Надо реально на все смотреть и не делать людям хуже, а наоборот, все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже и правонарушителей и преступников», – заявил Караев.



