Глава МВД пообещал не гоняться за мелкими потребителями, а раскрывать крупные каналы поставки наркотиков
При балльной системе оценки служебной деятельности правоохранители будут стараться задерживать крупных наркоторговцев, а не рядовых потребителей, заявил министр внутренни дел Юрий Караев в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».
При введении балльной системы, которая будет оценивать не количество раскрытых преступлений, а их серьезность, правоохранители будут стремиться выявлять крупные каналы поставок и крупных организаторов, а не гоняться на мелкими потребителями.
Он раскритиковал практику, когда на двух-трех подростков вешают групповое преступление, «а еще и не дай бог пытаются им навязать распределение ролей, чтобы была организованная группа».
«Надо реально на все смотреть и не делать людям хуже, а наоборот, все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже и правонарушителей и преступников», – заявил Караев.
Источник: reform.by
08:08 06/09/2019