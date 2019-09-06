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Глава МВД пообещал не гоняться за мелкими потребителями, а раскрывать крупные каналы поставки наркотиков

При балльной системе оценки служебной деятельности правоохранители будут стараться задерживать крупных наркоторговцев, а не рядовых потребителей, заявил министр внутренни дел Юрий Караев в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

При введении балльной системы, которая будет оценивать не количество раскрытых преступлений, а их серьезность, правоохранители будут стремиться выявлять крупные каналы поставок и крупных организаторов, а не гоняться на мелкими потребителями.

Он раскритиковал практику, когда на двух-трех подростков вешают групповое преступление, «а еще и не дай бог пытаются им навязать распределение ролей, чтобы была организованная группа».

«Надо реально на все смотреть и не делать людям хуже, а наоборот, все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже и правонарушителей и преступников», – заявил Караев.
Источник: reform.by
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