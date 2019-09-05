Кроме того, Александр Лукашенко особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске:





«Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили».



