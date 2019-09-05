«Молодцы, ребята»: Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Глава государства поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками криминогенной ситуации, пишет БелТА.
Кроме того, Александр Лукашенко особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске:
«Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили».
21:43 05/09/2019