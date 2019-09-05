Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в 4000 долларов от предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в автомобиле. С тех пор Павел Лучинович находился в СИЗО.





— А в понедельник его оттуда забрали в больницу — парализовало нижнюю часть тела, — говорит источник.





Второй собеседник портала рассказывает, что Лучинович находится в отделении неврологии 5-й ГКБ, где его вчера прооперировали. Диагнозы связаны с инфекцией. Специалисты говорят, что может быть вызвано как предрасположенностью организма (плюс условия содержания в СИЗО), так и ударом. Источники отмечают, что это может действительно приводить к параличу, но после курса лечения тело может восстанавливаться полностью.









Как рассказывает источник, знакомый с ходом уголовного дела, Лучиновича обвиняют в получении взяток по двум эпизодам. Первый — в момент задержания.





— Но, насколько я слышал, по деньгам, которые находились в его машине в тот момент, было проведено несколько экспертиз. И ни одна из них не показала, что он к этим купюрам притрагивался, — говорит собеседник.





Второй эпизод, по его словам, — получение Лучиновичем в своем кабинете бутылки шампанского и сладостей накануне Нового года от представителя коммерческой компании.



