Женщина с двумя детьми-подростками пропала в Пружанах
Жительница города Пружаны пропала с двумя своими детьми-подростками, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде "Ангел".
По информации волонтеров, женщина с 14-летней дочерью и 15-летним сыном ушла из дома накануне – в среду 4 сентября.
"Они направились в неизвестном направлении и пропали. До настоящего времени об их местонахождении ничего не известно", – сообщили в отряде.
По предварительным данным, гражданка с детьми может в настоящее время находится в России.
20:56 05/09/2019