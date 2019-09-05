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Женщина с двумя детьми-подростками пропала в Пружанах

Жительница города Пружаны пропала с двумя своими детьми-подростками, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде "Ангел".

По информации волонтеров, женщина с 14-летней дочерью и 15-летним сыном ушла из дома накануне – в среду 4 сентября.

"Они направились в неизвестном направлении и пропали. До настоящего времени об их местонахождении ничего не известно", – сообщили в отряде.

По предварительным данным, гражданка с детьми может в настоящее время находится в России.
Sputnik.by
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