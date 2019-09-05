Женщина с двумя детьми-подростками пропала в Пружанах

По информации волонтеров, женщина с 14-летней дочерью и 15-летним сыном ушла из дома накануне – в среду 4 сентября.





"Они направились в неизвестном направлении и пропали. До настоящего времени об их местонахождении ничего не известно", – сообщили в отряде.





По предварительным данным, гражданка с детьми может в настоящее время находится в России.



