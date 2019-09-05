Лукашенко выделил деньги на реставрацию Гольшанского замка
Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств на осуществление проектов в сфере культуры и реставрации памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе главы государства.
Из президентского фонда по поддержке культуры и искусства дадут деньги на реализацию шести проектов.
Так, выделят средства на восстановление усадьбы художника и композитора Наполеона Орды, расположенной в урочище Красный Двор в Ивановском районе. Из фонда также профинансируют формирование экспозиции Музея белорусской малеванки, созданного на базе музея-заповедника "Заславль".
Часть средств будет направлена на фрагментарную реставрацию и консервацию замка в Гольшанах, консервацию разрушающегося костела в Мстиславле, реставрацию находящейся в Гомеле часовни-захоронения князей Паскевичей, а также восстановление фресок полоцкой Спасо-Преображенской церкви.
В пресс-службе уточнили, что это поможет сохранить памятники архитектуры и расширить их туристический потенциал.
20:23 05/09/2019