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Лукашенко выделил деньги на реставрацию Гольшанского замка

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств на осуществление проектов в сфере культуры и реставрации памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе главы государства.

Из президентского фонда по поддержке культуры и искусства дадут деньги на реализацию шести проектов.

Так, выделят средства на восстановление усадьбы художника и композитора Наполеона Орды, расположенной в урочище Красный Двор в Ивановском районе. Из фонда также профинансируют формирование экспозиции Музея белорусской малеванки, созданного на базе музея-заповедника "Заславль".

Часть средств будет направлена на фрагментарную реставрацию и консервацию замка в Гольшанах, консервацию разрушающегося костела в Мстиславле, реставрацию находящейся в Гомеле часовни-захоронения князей Паскевичей, а также восстановление фресок полоцкой Спасо-Преображенской церкви.

В пресс-службе уточнили, что это поможет сохранить памятники архитектуры и расширить их туристический потенциал.
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