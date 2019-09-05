Экс-главного архитектора Минска доставили из СИЗО в больницу

Об этом сообщили TUT.BY информированные источники. Собеседники портала также рассказали, что после совещания Лукашенко с силовиками на дело Лучиновича обратили дополнительное внимание.





Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в автомобиле. С тех пор Павел Лучинович находился в СИЗО.





— А в понедельник его оттуда забрали в больницу — парализовало нижнюю часть тела, — говорит источник.





Второй собеседник портала рассказывает, что Лучинович находится в отделении неврологии пятой ГКБ, где его вчера прооперировали. Диагнозы связаны с инфекцией.





Специалисты говорят, что это может быть вызвано как предрасположенностью организма (плюс условия содержания в СИЗО), так и ударом. Источники отмечают, что это может действительно приводить к параличу, но после курса лечения тело может восстанавливаться полностью.









Подробности уголовного дела

Как рассказывает источник, знакомый с ходом уголовного дела, Лучиновича обвиняют в получении взяток по двум эпизодам. Первый — в момент задержания.





— Но, насколько я слышал, по деньгам, которые находились в его машине в тот момент, было проведено несколько экспертиз. И ни одна из них не показала, что он к этим купюрам притрагивался, — говорит собеседник.





Второй эпизод, по его словам, — получение Лучиновичем в своем кабинете бутылки шампанского и сладостей накануне Нового года от представителя коммерческой компании.





Собеседник также говорит, что после совещания Александра Лукашенко с силовиками на дело Лучиновича обратили дополнительное внимание.





— Как минимум, сейчас поднят вопрос о том, на каком основании его уволили, если нет приговора суда. И есть позиция о том, что Лучиновича уволили незаконно, — говорит источник.





Более того, недавно руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.