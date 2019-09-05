во время похорон





Александр Орлов был родом из деревни Красное Кореличского района. Был призван в 2017-м, служил мастером обслуживания аккумуляторных батарей в одном из батальонов 11-й отдельной механизированной бригады в Слониме. В июле 2018-го приезжал в увольнение домой. 5 сентября 2018 года Минобороны опубликовало сообщение о его смерти, передает радио был родом из деревни Красное Кореличского района. Был призван в 2017-м, служил мастером обслуживания аккумуляторных батарей в одном из батальонов 11-й отдельной механизированной бригады в Слониме. В июле 2018-го приезжал в увольнение домой. 5 сентября 2018 года Минобороны опубликовало сообщение о его смерти, передает радио Свабода





«5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид рядовой Орлов А.В., — говорилось в официальном сообщении Минобороны. — Военнослужащему 20 лет, до окончания службы ему оставалось чуть больше полугода.





Предварительно: причина суицида обусловлена ​​личными обстоятельствами и не связана с прохождением воинской службы. По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в военной части работает комиссия Министерства обороны».





С официальной версией смерти Александра Орлова сразу не согласились его родные. Перед погребением они сфотографировали тело; на снимках видны множественные повреждения. В том числе двойная странгуляционная борозда на шее.









Мать Александра Ольга подала заявление в Следственный комитет и стала ждать возбуждения дела. Проверку сначала проводил местный СК, затем областной, затем центральный.





22 мая 2019 года в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Орлова было отказано. Женщина с помощью юристов подала иск в суд и жалобу в Генеральную прокуратуру. Ответ генпрокуратуры пришел накануне годовщины смерти сына.









Уголовное дело передано в Следственный комитет. О его результатах женщине обещают сообщить. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры.