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Под Брестом 85-летнего дедушку на велосипеде сбил 70-летний дедушка на "Волге"

Увы, пожилой велосипедист погиб.

В Жабинковском районе пожилой водитель легкового автомобиля насмерть сбил престарелого велосипедиста.

Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября в 21.20 на автодороге Жабинка-Каменец. По предварительной информации, житель райцентра 1949 года рождения возвращался домой на автомобиле "Волга". 

Примерно в 1 км до въезда в город водитель наехал на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении, в метре от края дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.


Погибшим оказался житель Бреста 1934 года рождения. Его велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
Источник: belta.by
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