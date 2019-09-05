В Жабинковском районе пожилой водитель легкового автомобиля насмерть сбил престарелого велосипедиста.





Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября в 21.20 на автодороге Жабинка-Каменец. По предварительной информации, житель райцентра 1949 года рождения возвращался домой на автомобиле "Волга".





Примерно в 1 км до въезда в город водитель наехал на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении, в метре от края дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.









Погибшим оказался житель Бреста 1934 года рождения. Его велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами.





На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.







