Под прикрытием пятачков: сельчанин организовал на ферме самогонный мини-завод
В Сморгонском районе правоохранителями ликвидирован мини-завод по изготовлению самогона. Производство в хозяйственной постройке на территории одной из местных частных ферм организовал сварщик, работающий в этой же организации.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий о его противоправной деятельности стало известно сотрудникам Сморгонского райотдела милиции, которые выбыли на место и ликвидировали «бровар».
Мужчина 1976-го года рождения ранее не был судим. Самогонный аппарат изъят, порядка 1700 литров браги уничтожено. Проводится проверка.
В беседе с милиционерами самогонщик заявил, что основная его цель была не в производстве крепкого напитка, а в изготовлении браги, потребляемой в пищу свиньями, которых разводили на этой же ферме, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
14:35 05/09/2019