В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий о его противоправной деятельности стало известно сотрудникам Сморгонского райотдела милиции, которые выбыли на место и ликвидировали «бровар».





Мужчина 1976-го года рождения ранее не был судим. Самогонный аппарат изъят, порядка 1700 литров браги уничтожено. Проводится проверка.





В беседе с милиционерами самогонщик заявил, что основная его цель была не в производстве крепкого напитка, а в изготовлении браги, потребляемой в пищу свиньями, которых разводили на этой же ферме, сообщает УВД Гродненского облисполкома.







