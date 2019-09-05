Лукашенко на зависть: рыбаки выловили в Припяти сомов размером с человека
Рыбаки выловили двух сомов размером с человека в реке Припять Петриковского района.
Фото необычного улова появилось накануне в соцсетях. Сообщается, что вес первого сома составил примерно 60-70 кг, второго – около 45-50 кг. Великаны приняли участие в фотосессии, после чего их отпустили обратно в реку.
Как передает sputnik.by, фото продолжает собирать комментарии. Рыбаков поздравляют с уловом и хвалят, что сомов оставили в живых: "Вот и хорошо, что отпустили старичков", "Молодцы! Пусть дают потомство", "Молодчаги мужики, респект".
Напомним, в 2013 году Лукашенко похвастался, что выловил в Припяти трех сомов, самый большой из которых, по его словам, весил 57 кг.
Правда, в отличие от рядовых рыбаков, фото на память об улове Лукашенко никто не видел.
"Белорусский партизан"
13:23 05/09/2019