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Лукашенко на зависть: рыбаки выловили в Припяти сомов размером с человека

Рыбаки выловили двух сомов размером с человека в реке Припять Петриковского района.

Фото необычного улова появилось накануне в соцсетях. Сообщается, что вес первого сома составил примерно 60-70 кг, второго – около 45-50 кг. Великаны приняли участие в фотосессии, после чего их отпустили обратно в реку.


Как передает sputnik.by, фото продолжает собирать комментарии. Рыбаков поздравляют с уловом и хвалят, что сомов оставили в живых: "Вот и хорошо, что отпустили старичков", "Молодцы! Пусть дают потомство", "Молодчаги мужики, респект".


Правда, в отличие от рядовых рыбаков, фото на память об улове Лукашенко никто не видел.
"Белорусский партизан"
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