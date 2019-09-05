Фото необычного улова появилось накануне в соцсетях. Сообщается, что вес первого сома составил примерно 60-70 кг, второго – около 45-50 кг. Великаны приняли участие в фотосессии, после чего их отпустили обратно в реку.









Как передает sputnik.by , фото продолжает собирать комментарии. Рыбаков поздравляют с уловом и хвалят, что сомов оставили в живых: "Вот и хорошо, что отпустили старичков", "Молодцы! Пусть дают потомство", "Молодчаги мужики, респект".









Правда, в отличие от рядовых рыбаков, фото на память об улове Лукашенко никто не видел.











