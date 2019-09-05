Лукашенко удивился, что столичные опера хорошо сделали свою работу





Он поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками криминогенной ситуации.





"Вы человек больше военный. Но систему правоохранительную хорошо знаете, служили там, хотя у вас несколько военизированный был уклон. Но с наведением порядка (что очень важно для милиции) в стране вы хорошо знакомы. Вы это делали.





И надо сказать, что к нашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, я претензий практически не имел, - сказал Лукашенко. - Слава Богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране.





Дай Бог и так дальше. Но тем не менее, это, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске".









Кроме того, Лукашенко особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела:





"Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай Бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили".







