Здесь строится резиденция, охотничьи вольеры, искусственные водоемы, охотничьи домики и объекты для их обслуживания, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Здесь же будет насосная станция, которая входит в комплекс гидротехнических сооружений искусственного водоема, передает Свабода





Заказчиками строительства обозначена ООО «КПИ спэшл Прожэктс». Также к строительству имеет отношение инженерная организация ООО «Майсен».





Строительство началось в январе 2018 года и должно было закончиться в мае 2019-го. Однако на площадке еще кипит работа.





Также рабочие разбирают старый глухой забор вокруг самой строительной площадки. Новое сетевое ограждение возводится гораздо дальше от нее.





На входах встречают таблички «Проход закрыт, частная территория».

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Как отгораживают деревни





Ограждение "арабского" участка с резиденцией проходит у деревни Цна и пересекает реку. С обеих сторон вырубаются деревья. Пока еще можно выйти на холм и увидеть водоем, а за ним постройки.





Согласно одному из источников, участок с резиденцией огородили, чтобы к нему «не подходили звери и люди».





«Деревня Цна отсекается. А дальше уже внешний периметр, далее ограждение перейдет за Цну, узкоколейку, Борисовский район; оно выходит в Логойский район и поворачивает на село Малиновку, закольцовыается все».





Жители Цны будут иметь доступ к одному берегу реки на определенном отрезке. Но если перейдут по мостику на другой берег, им перекроет дорогу «сеть».





Жители Кроквы могут пройти в лес метров на триста, далее территория будет закрыта.









«Я гражданка Беларуси, это моя земля»

Жители Кроквы не довольны тем, что теперь не смогут ходить в лес по ягоды-грибы, а также купаться - на реку Цну, ведь «под носом забор стоит».





«Обижены люди. Там написано, что это частная территория. Загораживают лучшую территорию, где ягоды и грибы брали. Стройка там, Бог знает что там делается. Они же уже почти до асфальта ограждают. Поле было хорошее, то загадили, застроили, - говорит одна из местных женщин. - Я пошла в березовую рощу за ограду, то подошел сторож и меня выгоняет. Я говорю: "Попробуй выгони. Я гражданка Беларуси, это моя земля. Почему я не имею права в государственный лес зайти". Отвечают: "Нет, уже частный". Сдали в аренду шейху, арабам. Загородили сеткой высокой. Нам это неприятно, мы не понимаем политики. Нельзя сходить туда, куда мы постоянно ходили».





«Это же народное достояние, как можно им отдавать?»





Леонид Колос, житель Кроквы: «Я не знаю, что здесь творится. Арабы выкупили лес на 99 лет. Это же народное достояние, как можно им отдавать? Поставили трехметровое ограждение, вырубили лес. Почему так сделали? Чем они там занимаются? Дорогу возле дома грузовые машины разбили, дождь пройдет - не возможно проехать. Там Лукашенко президент, надо же думать, что получается.





Для местных жителей это очень плохо. Они выкопали два озера, домики строят. Там же к ограде подойдешь - охранники говорят: "Идите отсюда". За метров триста лес - это уже их владения. Ранее забор был дальше, дорогу расширили.





Местные жители начали жаловаться. Так они через ворота пропускали, но нужно было спички оставить или нож, и ты должен обязательно возвращаться в эти ворота. А если человек заблудился? Что делать? У местных жителей недовольство есть, но люди боятся высказаться».





«И родился, и жил здесь, а в лес не зайдешь»





Жительница Кроквы: «В лес не зайдешь, везде огородили. А что люди сделают? Ничего. Машины здесь ездят, лес вывозят. Там ограда выше человека. И родилась здесь, и родители мои здесь умерли. А что делать, войной же не пойдешь. И родился, и жил здесь, а в лес не зайдешь».





Документы «для служебного пользования»





На стройке прораб Александр объяснил, что не может давать информацию об объекте.





Главный лесничий Логойского лесхоза Ирина Фадеева сказала журналисту, что ограждается «арендная территория на 99 лет».





«Эти земли уже не имеют отношения к лесхозу. Эти земли выведены из лесного фонда Логойского лесхоза».





В лесхозе сообщили, что информация о том, кто арендует земли и какова их площадь, «конфиденциальная».





«Это все для служебного пользования. Обращайтесь в компетентные органы».





Не объяснили, кто арендует земли, и в Минском облисполкоме. В Логойском райисполкоме сказали, что об арендаторах «информацию не распространяют».









В Минской области несколько участков передали Катару и Объединенным Арабским Эмиратам





В 2013 году на основании документов «для служебного пользования» на 99 лет государству Катар отвели три участка, сообщает tut.by.







