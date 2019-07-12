Ксения — та самая девушка в народном костюме, которая приветствует гостей хлебом-солью, сопровождает на официальных мероприятиях, встречах, награждениях.





С « Нашей Ниной » Ксения поделилась тонкостями своей профессии.





Ксения учится в Витебском колледже культуры и искусств, она будущая актриса театра и кино, ранее занималась танцами. Ксения рассказывает, что постоянно работает с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнёвым. Куда он — туда и Ксения: с цветами или дипломами, медалями или караваями.





В прошлом году Ксении поручили встречать Лукашенко прямо из вертолета.





«За два дня до открытия в Витебске мехового комбината, на это мероприятие и должен был приехать президент, директор нашего колледжа отобрала четырех девушек. Нас показали мужчине из администрации города, тот выбрал меня.





Повезли на завод, где ждали люди президента. Меня попросили сказать что-нибудь, я им тоже понравилось. Мне выдали «президентский» народный костюм. И в течение двух дней я училась ходить и говорить текст, который мне нужно было сказать Лукашенко.





Текст простой: «Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич, рады видеть вас на витебской земле, в знак уважения примите эти цветы». Нас учили ходить на сцене в колледже, ходить на заводе, а встречать пришлось на вертолетной площадке», — рассказывает Ксения.

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Происходило это 2 ноября прошлого года. Ксения рассказывает, что ветер был в тот день очень сильный.





«И еще от вертолета тоже дуло. Я очень переживала, чтобы не упал венок. Его прикрепили к моим волосам многочисленными заколками. И все равно вынуждена была его придерживать. Вышел президент из вертолета, я вручила ему цветы, произнесла свой текст, он улыбнулся, сказал, что я прекрасно выгляжу и тоже в ответ подарил цветы. Всё», — смеется Ксения.





Однако, рассказывает девушка, на таких встречах казусы все же случаются.





«Оказывается, не все, особенно иностранцы, знают, что делать, если я подношу каравай. Бывает, что стоим и смотрим друг на друга. Неудобно и гостю, и мне. А вот встречать нашего премьера Сергея Румаса — всегда одно удовольствие. Он всегда поцелует каравай, отломит кусок, в соль обмакнет, с нами, девушками, сфотографируется. Мне кажется, что он самый жизнерадостный премьер», — рассказывает Ксения.









У Ксении есть хобби: она в специальную тетрадь собирает автографы звезд, с которыми ей приходится пересекаться по работе.













«На «Славянском базаре» я работала за кулисами, принимала из рук микрофоны у тех, кто только что закончил выступать. Ну и была возможность сфотографироваться, и несколькими словами перекинуться. Больше всех Стас Михайлов понравился», — признается Ксения.















