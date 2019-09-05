В итоге ограничение по стоимости приводит к тому, что блюда, которые, например, предлагают льготникам, отличаются от тех, что подают остальным ученикам. 2 сентября, посещая школу № 93 в Минске, Лукашенко потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково.





— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! — подчеркнул Лукашенко.





После его выступления появилась информация, что рацион для школьников, чьи родители платят за питание и чьи нет, планируют сделать одинаковым.





Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Там ответили: пока без комментариев. Как удалось узнать, сейчас специалисты прорабатывают эту тему. Более детальная информация появится к концу следующей недели. С вопросами, когда это произойдет, каких перемен ждать, TUT.BY обратился вКак удалось узнать, сейчас специалисты прорабатывают эту тему. Более детальная информация появится к концу следующей недели.





Ранее в отделе воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома сообщали: за счет бюджета питаются около 56% минских школьников. Среди них, например, ученики начальных классов, дети из многодетных семей.





По словам Анны Рысевец, начальника отдела воспитательной и идеологической работы, в этом учебном году обед для школьника, за который платят родители, будет стоить не больше 2,5 рубля.





Что касается детей, которые питаются за счет бюджета, то здесь суммы примерно такие же. Как стало известно TUT.BY, обед для учеников 6−10 лет должен стоить не более 2,11 рубля, 11−13 лет — 2,33 рубля, 14−17 лет — 2,44 рубля. Если школьник получает и завтрак, и обед, то суммы такие: 6−10 лет — 3,15 рубля, 11−13 лет — 3,53 рубля, 14−17 лет — 3,71 рубля.





— В нашей школе все дети, не важно, платят их родители за питание или нет, обедают вместе, — рассказывает Ольга, педагог одной из минских школ. — Кроме того, бесплатники получают еще и завтрак. Утром им могут давать кашу и сосиску, запеканку, фрукты по сезону.









По словам Ольги, для детей, которые платят за питание, один обед в их школе обходится примерно в 2,4−2,8 рубля.





В школе, где учатся дети минчанки Натальи (по просьбе героини имя изменено), ситуация другая. Там ученики, которые платят за питание, и те, кто питается бесплатно, не только едят разные блюда, но и ходят в столовую на разных переменах.





— У меня трое детей. Двое из них школьники, — описывает свою семью мама. — Поесть во время занятий им предлагают дважды: утром — завтрак, днем — обед. Завтрак всегда после первого урока, но сыновья на него не ходят. Они едят дома и к этому времени еще не голодны. Обедают они после шестого урока. А дети, чьи родители оплачивают питание, — после третьего. Блюда у них тоже могут отличаться. Помню, как ребенок описывал, что у платников был шашлычок, а у них — каша и сосиска. Или еще случай: платникам дали на десерт вафельки, а нашим — нет. Ясно, мы и сами можем эти вафли купить. Но детям обидно.





Есть и вторая проблема. В классе одного из сыновей Натальи шесть или семь бесплатников. Все — дети из семей среднего и высокого достатка, поэтому родители даже сами хотят платить за питание. В неделю это примерно 12,50−15 рублей — сумма для них вполне посильная.





— Мы поднимаем этот вопрос на каждом родительском собрании, — продолжает собеседница. — Но, как объяснила нам учительница, это невозможно. У каждого ребенка — не важно, льготник он или нет, — в школе есть свой счет, куда зачисляются деньги за обеды. Но у бесплатников ситуация такая: даже если я буду забрасывать туда деньги, списывать их не станут.





Есть вариант, говорит Наталья, давать сыновьям наличку, чтобы они сами покупали обеды в столовой. Но стоять в очередях и есть отдельно от класса — тоже неудобно.





— Думаю, мы могли бы отказаться от бесплатного питания, но классные просят, чтобы дети оформляли бесплатное питание и обязательно ходили в столовую. Говорят, если в классе есть льготники, но они не питаются в столовой, к ним — педагогам — есть претензии, — говорит Наталья. — Идея бесплатного питания хорошая, ведь для многих семей это действительно важная поддержка. Но лично моей семье такая система не совсем подходит.





В школе, где учится второклашка минчанки Анастасии, с этим проще. Если льготник хочет питаться за свои деньги, вопросов нет.





— Дочь рассказывала, что в прошлом году места у льготников всегда были в начале стола, там их ждали свои порции, — говорит многодетная мама Анастасия. — Мы посчитали, это дискриминация, и решили платить. К нашему выбору классная отнеслась спокойно. В школе у нас практика такая: родители, у которых есть желание и основание, чтобы дети кушали бесплатно, пишут заявление и прилагают нужные документы. Если заявления нет, то платите — и все.









Еда у платников и льготников, продолжает Анастасия, отличалась незначительно. Например, у первых сок, у вторых — чай. При этом в месяц набегала сумма в 50−70 рублей.





— В классе на такой шаг пошли только мы. Остальные бесплатники сразу тоже хотели, но так и не довели эту идею до конца.





Нынешней осенью Анастасия все-таки подала документы на бесплатное питание. Все же 50−70 рублей в месяц — немалые деньги. Да и ситуация — быть в столовой не таким, как все, с их дочкой вряд ли случится. В ее классе оказалось много льготников.





— Пока дочка ела в школе всего два дня (общались мы 4 сентября. — Прим. TUT.BY). Говорит, порции у всех одинаковые, — описывает меню Анастасия. — Но если ситуация изменится и ребенку будет некомфортно, придется оформлять документы и снова платить.





Чтобы понять, как обстоит ситуация в регионах, мы обратились в главное управление образования Гродненского облисполкома. Там сообщили: в школах области рацион у всех детей один и кушают дети из одного класса вместе. Об этом же говорят и в главном управлении образования Гомельского облисполкома.





— Сейчас технологи разрабатывали двухнедельный рацион, и они не разделяли детей. У нас все получают одинаковый комплекс, — пояснили в управлении. — Отмечу, у нас считается радиационная зона, поэтому сумма, которую выделяют на питание, идет немного больше, чем в регионах, где такого статуса нет.





— У нас сегодня была рыбная котлета, пюре, яблоко и сок, — описывает школьный обед Александра, 10-классница из многодетной семьи, ученица одной из брестских школ. — Вчера давали макароны с подливкой и салат. У тех, кто платит за питание, и тех, кто ест бесплатно, блюда одинаковые. Я вообще не помню, чтобы мы и они когда-то питались по-разному. Разве что чем старше мы становимся, тем меньше платников ходит в столовую. Сейчас из 24 их только трое, а бесплатников — шесть.





— А бесплатники обязательно должны ходить?





— Нет, но после четырех уроков я уже хочу есть, а впереди еще 2−3 занятия. Домой не скоро. Почему бы тогда не пообедать?









В школах бесплатное двух- или трехразовое питание получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатное одноразовое питание предоставлено ученикам 1−4-х классов (в городах), ученикам 1−11-х классов (в сельской местности).



