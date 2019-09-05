Хозяин «Табакерок» построит на Минском море семейную усадьбу «Родовое гнездо». Участок - 3,8 га
Бизнесмен Алексей Олексин, ставший известным широкой общественности после установки по всей стране табачных киосков «Табакерка», получил участок на Минском море под строительство семейной усадьбы «Родовое гнездо». Рядом у него уже есть два объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» и стрелковый комплекс на территории почти в 7 гектаров. Новый участок бизнесмена расположен сразу за стрелковым комплексом и имеет выход к воде.
Подробнее об участке — в материале REALTY.TUT.BY.
Участки Олексина возле Минского моря. Нижний слева — тот, что выделили под строительство семейной усадьбы. Изображение: скриншот yandex.by
Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, надел площадью 3,8 гектара был выделен Алексею Олексину в сентябре 2018 года по решению Миноблисполкома. Земля досталась бизнесмену не в собственность, а в аренду на 99 лет. Размер годовой платы — 1 185,79 рубля.
Целевое назначение участка — строительство и обслуживание семейной усадьбы «Родовое гнездо».
REALTY.TUT.BY обратился за комментариями в комплекс «Сябры», но пока не получил необходимую информацию.
Скриншот с vl.nca.by
Не исключено, что новый участок будет дополнением к двум уже существующим объектам, расположенным в агрогородке Семково — базе «Сябры» и стрелковому комплексу.
Напомним, гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль — Колодищи, семья Алексея Олексина создала больше десяти лет назад. Постепенно объект разросся до полноценного комплекса для загородного отдыха.
А в 2017 году подконтрольная Олексину компания «Энерго-Оил» получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбы через дорогу от базы «Сябры» под Минском.
Фото: 300metrov.by
Этим летом стрелковый комплекс, который построил Олексин, был признан уникальным на государственном уровне. Для организации его функционирования президентом был подписан указ № 245 «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса». Согласно документу, комплекс получил право заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского а также его ремонту и модернизации.
Кто такой Алексей Олексин?
Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), табачном бизнесе, девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.
09:17 05/09/2019