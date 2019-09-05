REALTY.TUT.BY обратился за комментариями в комплекс «Сябры», но пока не получил необходимую информацию.

Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, надел площадью 3,8 гектара был выделен Алексею Олексину в сентябре 2018 года по решению Миноблисполкома. Земля досталась бизнесмену не в собственность, а в аренду на 99 лет. Размер годовой платы — 1 185,79 рубля.

Участки Олексина возле Минского моря. Нижний слева — тот, что выделили под строительство семейной усадьбы. Изображение: скриншот yandex.by

Скриншот с vl.nca.by





Не исключено, что новый участок будет дополнением к двум уже существующим объектам, расположенным в агрогородке Семково — базе «Сябры» и стрелковому комплексу.





Напомним, гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль — Колодищи, семья Алексея Олексина создала больше десяти лет назад. Постепенно объект разросся до полноценного комплекса для загородного отдыха.





А в 2017 году подконтрольная Олексину компания «Энерго-Оил» получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбы через дорогу от базы «Сябры» под Минском.