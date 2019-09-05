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В Бресте судят пенсионера, который убил жену, ее брата и тещу

Уголовное дело о тройном убийстве в Лунинецком районе начал рассматривать Брестский областной суд.

Обвиняемый - 67-летний луничанин Василий, который 8 марта этого года приехал в деревню Озерница к родственнику своей супруги. Между ними произошел конфликт. Василий начал стрелять из охотничьего ружья. Сначала застрелил тещу, потом нанес несколько смертельных ранений супруге Галине и ее брату. После чего мужчина выстрелил из ружья себе в голову. Но суицид не удался. Обвиняемого сперва отправили в Лунинецкую ЦРБ, а на другой день перевезли в столичный военный госпиталь. Там он перенес несколько операций. По его словам, сейчас у него проблемы со слухом.

На первом судебном заседании сестра погибшей супруги Василия Наталья рассказала о том, что в семейных отношениях ее муж был настоящим тираном: часто оскорблял ее, не раз избивал. Но она терпела такое к себе отношение. После очередной ссоры Галина уехала к матери в деревню. Там 8 марта и случилась трагедия. 


Суд допросил в качестве свидетелей двух взрослых сыновей Галины и Василия. Оба они считают, что отец должен понести максимально суровое наказание. Василий обвиняется в убийстве трех человек с отягчающими обстоятельствами и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия. Ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.
"Вечерний Брест"
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