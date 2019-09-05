В Бресте дети откопали во дворе минометную мину
«Игрушка», конечно, так себе, но детишки из любопытства еще и к подъезду ее притащили
Как сообщила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук, местная детвора во время игр в песке раскопала ржавый металлический предмет и принесла его к дому. Взрослые поняли, что это - снаряд времен войны, в частности, минометная мина. Точнее, ее корпус. Об опасной находке сообщили в милицию.
Как пишет "Вечерний Брест", за один день на территории Брестского, Московского и Пинского районов уничтожены три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.
09:23 05/09/2019