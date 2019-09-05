Оба канала — развлекательные, вещание идет из Москвы. Разрешение выдано сроком на три года.





«Загородная жизнь HD» — семейный круглосуточный телеканал, посвященный вопросам строительства и обустройства загородного дома, ухода за садом, разведения и содержания домашних животных. Также в программе кулинарные передачи и мастер-классы по рукоделию. Охват вещания — вся Россия и страны ближнего зарубежья.





«Тайны Галактики HD» (Galaxy HD) — это научно-фантастический канал, посвященный космосу и авиации, истории развития воздухоплавания, астронавтики и загадкам Вселенной. В эфире: фильмы о вторжении инопланетян, необъяснимых явлениях и неопознанных летающих объектах; истории о загадках мироздания.