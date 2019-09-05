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В Совбезе Беларуси объяснили укрепление границы с Украиной

В Совбезе Беларуси пояснили, что Минск не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их.

Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась в среду, 4 сентября, передает Интерфакс-Украина.
 
"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - сказал он.

 

"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - добавил госсекретарь Совбеза Беларуси.
 
Зась отметил, что страна учитывает риски, которые исходят с территории Украины. "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - подчеркнул он.
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