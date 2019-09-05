Приговором суда, который пока не вступил в законную силу, экс-глава КШП Ленинского Района 71-летний Бронислав Рослик приговорен к 10 годам колонии усиленного режима, а его жена, Лариса Рослик, работавшая там же кладовщицей, к четырем годам колонии общего режима. Ларису Рослик взяли под стражу в зале суда — ранее она оставалась на свободе, так как у пары есть несовершеннолетняя дочь.





«Суд, вынося решение, должен был позаботиться о судьбе остающегося без попечения родителей ребенка, заявить о направлении сведений в орган опеки для принятия решения о передаче ребенка под попечительство государства, либо родственникам. Суд этого не сделал. По Ларисе Рослик дело надумано на сто процентов — отсутствует ущерб от ее действий, в суде не представлено документов, его подтверждающих. И при этом вынесен приговор с направлением ее в колонию и без применения отсрочки наказания, что часто используется в случаях, когда решается и судьба несовершеннолетнего ребенка», — заявил защитник супругов Антон Гашинский.





Отвечая на вопросы о судьбе Анны Рослик, Гашинский рассказал, что у девушки есть родной брат 25 лет, и сводные братья. «Предполагается, что один из братьев оформит опеку. И сегодняшний приговор мы будем обжаловать, он ужасен и несправедлив. Тем более решается судьба ребенка, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, почти год из-за опухоли позвоночника девочка не ходила», — отметил защитник.













Он подчеркнул, что по всем ревизиям и актам проверок нет недостачи ни по кассе, ни по продуктам. «Значит, за весь товар поступили деньги в кассу — не важно, забрал кто-то продукты себе или реализовал через столовую. Они проданы, а не похищены», — пояснил адвокат.





В суде списки продуктов питания, которыми, согласно решению суда, завладели Рослик и Мамотюк, гособвинители, сменяясь, зачитывали более часа: 9 банок сайры, 13,9 кг вареной колбасы, 2 пачки сока, 9,9 кг колбасы «Докторская», 4,2 кг салями «Замковая», 7,7 кг ветчины, 3 пачки кофе «Нескафе», 3 пачки чая, 6 банок зеленого горошка, 12 банок сельди атлантической, 2 кг сыра «Российский», 11 пачек сливочного масла, 6 десятков яиц, 1 кг сосисок и т.п.).





В итоге суд признал экс-главбуха КШП Александра Мамотюк и Лариса Рослик виновными в том, они за несколько лет завладели товарами на 59 тысяч рублей через фиктивные списания. Многочисленные свидетели на следствии рассказали, что видели, как продукты в пакетах грузили в машину Рослика. Впрочем, часть свидетелей в суде от своих показаний отказались. При этом, обращает внимание защитник, никто из свидетелей не говорил что видел, как Лариса каким то образом касалась продуктов — в руках их не держала, пакеты не носила. Кроме того, часть продуктов, по показаниям свидетелей, передавались на мероприятия, связанные с выборами, которые проходили на избирательных участках в школах.





Виновными по этим эпизодам обе себя не признали.





Иск комбината школьного питания к обвиняемым суд удовлетворили. В частности, с Ларисы Рослик и Мамотюк взыщут 59 тысяч рублей.









Интересно, что представитель КШП Ленинского района в суде действительно не представил никаких документов в поддержку имущественного иска, кроме письма КГБ, в 2018 году направленном в КШП Ленинского района — о причинении материального ущерба.





Судья попросил представить доказательства и документы в поддержку иска.





— Доказательств нет, — сказала представитель гражданского истца.





— Акты? Материалы ревизии?





— Нет.





— И недостач не было? С 2010 по 2017 годы?





— Нами выявлено не было. Документально подтвержденных — не было.





— А обоснование иска?





— Материалы уголовного дела. Больше нет, — ответила представитель КШП.





Адвокат Бронислава Рослика Антон Гашинский спросил, как КШП будет оприходовать сумму, если суд гражданский иск удовлетворит?





— Как прибыль? У вас нет никаких документов о недостаче! — спросил адвокат.





— Я понимаю, о чем вы спрашиваете. У меня нет ответа.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.