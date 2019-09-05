В Британии пассажир заменил не вышедшего на работу пилота
В Великобритании пассажир самолёта авиакомпании ЕasyJet сел за штурвал вместо командира корабля, не вышедшего на работу. Об этом сообщает The Mirror.
Когда пассажиров рейса Манчестер — Аликанте уведомили, что вылет будет задержан на неопределённый срок, один из них, представившийся Майклом Брэдли, сообщил, что у него есть удостоверение пилота и он готов сесть за штурвал. Через несколько минут с ним связались и организовали запланированный перелёт.
Выяснилось, что мужчина действительно был пилотом и в день инцидента находился в отпуске. Вместе с ним летели его жена и сын.
07:40 05/09/2019