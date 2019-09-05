Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Британии пассажир заменил не вышедшего на работу пилота

В Великобритании пассажир самолёта авиакомпании ЕasyJet сел за штурвал вместо командира корабля, не вышедшего на работу. Об этом сообщает The Mirror.

Когда пассажиров рейса Манчестер — Аликанте уведомили, что вылет будет задержан на неопределённый срок, один из них, представившийся Майклом Брэдли, сообщил, что у него есть удостоверение пилота и он готов сесть за штурвал. Через несколько минут с ним связались и организовали запланированный перелёт.

Выяснилось, что мужчина действительно был пилотом и в день инцидента находился в отпуске. Вместе с ним летели его жена и сын.
Oxu.az
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru