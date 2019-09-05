В Британии пассажир заменил не вышедшего на работу пилота

Когда пассажиров рейса Манчестер — Аликанте уведомили, что вылет будет задержан на неопределённый срок, один из них, представившийся Майклом Брэдли, сообщил, что у него есть удостоверение пилота и он готов сесть за штурвал. Через несколько минут с ним связались и организовали запланированный перелёт.





Выяснилось, что мужчина действительно был пилотом и в день инцидента находился в отпуске. Вместе с ним летели его жена и сын.



