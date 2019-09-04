Найдена достойная альтернатива сексу

Кадр из фильма «50 оттенков серого»





Специалисты задали пользователям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Оказалось, что больше половины респондентов (57 процентов) предпочитают всему остальному путешествия.





В то же время 25 процентов признались, что самым приятным для них является секс, семь процентов выбрали физические упражнения, а еще шесть процентов — вечеринки, пишет nn.by

Кроме того, выяснилось, что женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. В этом сознались 69 процентов женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45 процентов респондентов.



