Найдена достойная альтернатива сексу
Новое исследование, проведенное австралийской туристической платформой Agoda.com показало, что многие люди готовы променять секс на путешествия. Об этом сообщает News.com.au.
Кадр из фильма «50 оттенков серого»
Специалисты задали пользователям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Оказалось, что больше половины респондентов (57 процентов) предпочитают всему остальному путешествия.
В то же время 25 процентов признались, что самым приятным для них является секс, семь процентов выбрали физические упражнения, а еще шесть процентов — вечеринки, пишет nn.by
Кроме того, выяснилось, что женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. В этом сознались 69 процентов женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45 процентов респондентов.
22:29 04/09/2019