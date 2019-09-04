Об усилении контроля за хранением оружия Сергею рассказала через мессенджер брестчанка. Она написала видеоблогеру, что 3 сентября ей позвонил сотрудник милиции, который сообщил о необходимости опечатать сейф, в котором супруг женщины хранит охотничье ружье, пишет Наша нива.





«Я сказала, что сейчас я не дома, нахожусь на даче у друзей и возможности приехать нет. Он ответил: «Тогда я опечатаю вашу квартиру и до 9-го числа [9 сентября завершится празднование тысячелетия], будьте добры, не заходите туда, не имеете права». Я позвонила дежурному Московского района города Бреста, и он подтвердил — до 8 утра все гладкоствольное оружие должно быть временно изъято, а нарезное опечатано. При отсутствии дома хозяев жилье должно быть опечатано до 9 сентября», — рассказала женщина блогеру Петрухину, предположив, что такие меры могут быть связаны с приездом на празднование 1000-летия «важных лиц государства».









В пресс-службе МВД TUT.BY подтвердили: в преддверии праздника в Бресте гладкоствольное оружие у населения было решено на время изъять, а нарезное — опечатать. Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.





Напомним, что в Законе «Об оружии» указано, что сотрудники органов внутренних дел имеют право «изымать на временное хранение находящиеся у собственников, владельцев на законных основаниях оружие и боеприпасы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов».



