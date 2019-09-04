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Из Минска в аэропорт: рассматриваются три варианта строительства железнодорожной ветки

Рассматривается три варианта строительства новой железнодорожной ветки из столицы в Национальный аэропорт Минск, сообщил журналистам 4 сентября заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

— Развитие городов-спутников предполагает связь Минска с ними. Проведен анализ существующего железнодорожного сообщения и разработан план мероприятий на 2019-2025 годы, — сказал Вадим Николаенко. — Железнодорожное сообщение есть, но есть недостатки, которые будут устранены. Между столицей и всеми городами-спутниками будут курсировать современные скоростные поезда.

Главный архитектор Минской области отметил, что речь идет о подготовке проекта соотвующего указа. В этой связи с точки зрения финансирования и оптимальной логистики рассматривается несколько вариантов строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт: вдоль ул. Ваупшасова, вдоль автомобильной дороги М2 на аэропорт либо реконструкция существующей железнодорожной ветки, предназначенной для грузового транспорта. Речь идет о проекте нового указа.


— Это придаст дополнительный импульс развитию связи со Смолевичами, — прокомментировал он. – Думаю, что этот вопрос должен в ближайшее время решиться. Уже заканчивается работа над технико-экономическим обоснованием. Если оно будет принято, то появится официальный документ, на основании которого начнется полномасштабная работа по строительству ветки в аэропорт.

Если говорить об автомобильном сообщении между Смолевичами и Минском, то в прошлом году был разработан проект реконструкции трассы Р53 от Кургана Славы до Борисова: дорога в четыре полосы будет продлена.

— Фактически решен вопрос с финансированием, — подчеркнул В. Николаенко. — Планируется, что в следующем году начнется строительство.
minsknews.by
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