Мужчина "обнёс"гипермаркет и ловко прошел мимо кассы





Нетрезвый мужчина решил что-нибудь вынести из гипермаркета, чтобы потом перепродать. В торговом зале посетитель задержался у прилавка с недешевым строительным инструментом. Прихватив два перфоратора стоимостью более 400 рублей, гражданин проследовал мимо кассы, не расплатившись. Это не осталось незамеченным, но на просьбы работника магазина остановиться злоумышленник лишь прибавил ходу. Правоохранители задержали его в течение часа.









Минчанин неоднократно судим за имущественные преступления. Правовую оценку его действиям в гипермаркете дадут в Московском (г. Минска) районном отделе Следственного комитета.







