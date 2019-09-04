Пациент погиб, выпав из окна 8-го этажа больницы в Гомеле
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента Гомельской областной больницы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Мужчина скончался после падения с высоты восьмого этажа. Инцидент произошел около десяти часов вечера второго сентября. Из окна лечебного корпуса областной клинической больницы выпал 58-летний мужчина.
Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту случившегося Гомельский городской отдел Следственного комитета начал расследование. Следователи допрашивают свидетелей трагедии и медперсонал больницы, чтобы установить точные причины случившегося.
21:05 04/09/2019