Аисты уже покинули Беларусь, на очереди – журавли

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Большинство белых аистов уже покинули Беларусь, рассказал Sputnik специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семен Левый.





Белорусы заметили стаи улетающих птиц в конце августа: в первую очередь страну покидают белые аисты, один из символов республики.





Аисты активно мигрируют со второй половины августа, большинство из них уже покинуло Беларусь. Хотя до нескольких десятков этих птиц остаются на зимовку в стране

"Большинство белых аистов уже действительно покинуло Беларусь. Они активно мигрируют со второй половины августа. Сегодня остается небольшая часть – они отлетят в течение сентября. Конечно, отдельные особи могут встречаться и зимой – до нескольких десятков аистов зимуют в Беларуси", – рассказал специалист.





Как напомнил орнитолог, аисты – не первые птицы, покидающие Беларусь.





"Миграция начинается в конце июня – начале июля. Одними из первых улетают кукушки. Благодаря спутникам мы узнали, что остаются они в стране всего два-два с половиной месяца. Скоро полетят и молодые кукушки этого года. Кстати, интересно, что у их от рождения есть чувство, когда и куда надо лететь. Так как "воспитывают" кукушек другие виды, узнать они это от старших не могут – только врожденно", – отметил он.





Белорусские кукушки в основном летят в Анголу, часть долетает и до ЮАР. Белые аисты тоже летят в основном в Африку: их путь пролегает по восточной половине, через Ближний Восток и Египет, а также пустыню Сахару.





Круглоносые плавунчики живут в тундре, поэтому людей не знают и не боятся, подпускают близко к себе, © PUBLIC DOMAIN.





"Покинуло Беларусь уже большинство черных стрижей, сверчков, камышевок, иволог. Идет активная миграция северных видов куликов. Благодаря особям, которые летят через Беларусь, сегодня у нас наблюдается максимальная концентрация видов куликов. Например, из тундры прилетел круглоносый плавунчик – они людей не знают и угрозы не видят, поэтому часто можно подходить близко", – отметил собеседник агентства.





Большие и красивые косяки птиц в осеннем небе, воспетые художниками, по словам орнитолога, еще можно будет увидеть: скоро на юг полетят серые журавли.





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Во второй половине сентября на юг полетят серые журавли: они собираются тысячными стаями и останавливаются в основном на болотах





"Они собираются в тысячные стаи и летят в основном во второй половине сентября. Останавливаются, кстати, на болотах в Ельне, а 15 сентября в Миорах пройдет фестиваль "Жураўлі і журавіны", где можно будет наблюдать за тысячами остановившихся журавлей", – добавил Левый.





Красивые виды, по словам орнитолога, могут подарить и большие стаи чибисов или скворцов – они тоже вскоре покинут Беларусь и вернутся только весной.



