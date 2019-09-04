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В Мадриде впервые защитили докторскую по белорусской литературе

Как сообщило посольство Беларуси в Испании на своей странице в Facebook, работу «Символизм народного происхождения в прозе Яна Борщевского и Густава Адольфо Беккера» защищала гражданка Испании Анхела Эспиноса Руис.

Фото: Embajada de Belarús en España

4 сентября в Мадриде на филологическом факультете крупнейшего в Испании университета Комплутенсе состоялась успешная защита докторской диссертации гражданки Испании Анхелы Эспиносы Руис по теме «Символизм народного происхождения в прозе Яна Борщевского и Густава Адольфо Беккера», пишет tut.by
Как отмечает посольство, это первый случай защиты в Испании диссертации, которая посвящена белорусской литературе.

Анхела Эспиноса Руис начала изучать белорусский язык в 2013 году.

— Спачатку я трымала ў сакрэце вывучэнне беларускай мовы, таму што хацела зрабіць сябрам неспадзяванку. Я займалася па некалькіх кнігах ды падручніках, якія набыла ды спампавала ў інтэрнэце. Іх было даволі шмат: «Гавары са мной па-беларуску», напрыклад, вельмі дапамог, — рассказывала Анхела в интервью TUT.BY в ноябре 2014-го.


В 2015-м вышел сборник ее стихов на белорусском языке. В 2017 году при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси и Посольства Беларуси в Испании был издан сборник стихов Максима Богдановича в переводе Руис.

«Белорусский язык очень мелодичный, — говорит Руис. — Я знаю где-то 9−10 языков. Есть языки, на которых я могу легко писать стихи, а есть такие, на которых — нет. А на белорусском выходит очень естественно».

Во время защиты диссертации представитель Посольства Беларуси в Испании вручил Руис благодарность от Министерства культуры Беларуси за значительный личный вклад в развитие белорусско-испанского культурного сотрудничества.
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