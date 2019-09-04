



Женщина рассказала, как во время рыбалки у острова Принца Уэльского, Аляска, она наткнулась на необычного жутика. Он выглядел как живой коралл с тонкими щупальцами, пишет Daily Star.





Но самый кошмар начался позже, когда женщина перевернула чудище и обнаружила странные жилы, как у личинки Чужого, которая в фильмах намертво цеплялась в лицо жертвы. Под видео комментаторы пришли в ужас от такого представителя живой природы, пишет oxu.az



