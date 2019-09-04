Чудо-юдо, но не кит. Рыбаки выловили странное существо у берегов Канады
Сара Вассер-Алфорд поделилась своим необычным уловом в "Фейсбуке", где её видео в короткие сроки репостнули около 17,5 тыс. раз.
Женщина рассказала, как во время рыбалки у острова Принца Уэльского, Аляска, она наткнулась на необычного жутика. Он выглядел как живой коралл с тонкими щупальцами, пишет Daily Star.
Но самый кошмар начался позже, когда женщина перевернула чудище и обнаружила странные жилы, как у личинки Чужого, которая в фильмах намертво цеплялась в лицо жертвы. Под видео комментаторы пришли в ужас от такого представителя живой природы, пишет oxu.az
20:07 04/09/2019