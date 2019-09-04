Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Чудо-юдо, но не кит. Рыбаки выловили странное существо у берегов Канады

Сара Вассер-Алфорд поделилась своим необычным уловом в "Фейсбуке", где её видео в короткие сроки репостнули около 17,5 тыс. раз.


Женщина рассказала, как во время рыбалки у острова Принца Уэльского, Аляска, она наткнулась на необычного жутика. Он выглядел как живой коралл с тонкими щупальцами, пишет Daily Star.

Но самый кошмар начался позже, когда женщина перевернула чудище и обнаружила странные жилы, как у личинки Чужого, которая в фильмах намертво цеплялась в лицо жертвы. Под видео комментаторы пришли в ужас от такого представителя живой природы, пишет oxu.az
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru