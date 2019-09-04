Сайт-счетчик школьных поборов запустили в Беларуси

Поговорили с одним из авторов идеи — главой кампании «Говори правду» Андреем Дмитриевым, какую цель преследует этот сайт и как создатели будут проверять достоверность данных.

На сайте пользователям предлагают указать сумму, которую просят сдать в детских садах и школах, а также цель — куда пойдут средства, пишет 1reg.by

В шапке сайта pobory.by работает счетчик сданных денег.





— Мы поставили перед собой несколько задач, — рассказал нам Андрей Дмитриев. — Во-первых, мы хотим, чтобы эта проблема была признана на государственном уровне, что станет первым шагом к ее решению. Сегодня Министерство образования говорит, что массовых поборов не существует, что это частные случаи, деньги собирают родительские комитеты и все перечисляется на счет. Но мы знаем, что родительские комитеты собирают деньги по указанию учителей, и на эти деньги покупается самое важное для школ.





Я много езжу по Беларуси. И когда люди говорят об образовании, первое, что они упоминают, это то, что каждый месяц нужно за что-то платить. Тем более, что мы понимаем: в регионах финансовый вопрос стоит более остро, чем в Минске, и там 15−20 рублей — большие деньги.





Я не возражаю против того, чтобы мы скидывались, например, на экскурсию для наших детей. Но когда мы скидываемся в детском саду, чтобы купить бытовую химию или материалы для ремонта, нам это кажется неправильным и нечестным.





Поэтому наша основная задача — добиться образования без поборов. А для этого нам нужно признать проблему и серьезно менять саму систему финансирования.





Андрей Дмитриев уверяет, что сайт ни в коем случае не направлен против учителей, наоборот, по его мнению, педагогам станет лучше, если они избавятся от этой обязанности.





На вопрос, как создатели сайта станут проверять присланную информацию, глава кампании ответил:





— Конечно, нет такой системы, которую невозможно обмануть. Но мы поработали над определенной системой верификации, к тому же примерно представляем суммы поборов. Перед тем, как запустили сайт, провели небольшое исследование, и суммы составляют от 15 до 50 рублей. Плюс ко всему мы просим указывать цель сбора. Понятно, что сумма на, допустим, подписку не может превышать 7−10 рублей. И люди все же должны указывать, где именно проводятся эти поборы. При помощи своих контактов, связей мы будем верифицировать эти цифры.





Но в чем состоит конечная цель сайта? По словам автора идеи, на протяжении «первой четверти» они будут отслеживать динамику: сколько людей зарегистрируется, сколько составит общая сумма. Затем сделают анализ итоговой суммы и «географии поборов» и обратятся с этими данными к Министерству образования и в каждое областное управление образования. При этом нас заверили: имена людей, указавших суммы, разглашаться не будут.





— С этого мы и начнем кампанию «Образование без поборов», — отмечает Андрей Дмитриев. — Для нас сайт — всего лишь возможность фиксировать и аккумулировать данные для их анализа. Это даст возможность говорить с Министерством образования, что у нас существует недофинансированность образования. Ведь у нас очень четко прописано в законе, что значит школа и что — детский садик. Все, что прописано в законе, финансируется из наших с вами налогов. Если вы скидываетесь на жалюзи, значит, вы дублируете налоговый платеж. Сегодня у нас есть несколько идей, как постепенно добиться изменений в законодательстве, чтобы деньги собирались только на дополнительное образование детей.





На утро 4 сентября, счетчик показывает около 50 тысяч рублей.



