В связи с этим мы решили вспомнить случаи, когда участникам шоу не удавалось дать ответы на вопросы, которые, казалось, лежали на поверхности, пишет life.ru

Третий раз — платно





Вопрос: "Это даётся человеку дважды. Каждый раз бесплатно, а если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это?"





Ответ знатоков: "Образование".





Правильный ответ: "Зубы".

Озеро в Кении

Вопрос: "Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?"





Ответ знатоков: "С гор сходят ледники, которые в Кении присутствуют, хотя страна находится на экваторе, и тем самым поднимают уровень воды в озере".





Правильный ответ: "Уровень воды поднимается из-за того, что животные приходят в жару туда купаться".

В брюхе баня

Вопрос: "В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, одна рука, да и та на спине. Что это?"





Ответ знатоков: "Паровоз".





Правильный ответ: "Чайник".

После лис — точки

Вопрос: "Листочки — после строчек лис — точки. Что за исчерпывающую картину нарисовал в этом стихотворении Владимир Маяковский?"





Ответ знатоков: "Исчерпывающая картина осени".





Правильный ответ: "Исчерпывающая картина весны".

Круглая, с хвостом

Вопрос: "Круглая, с хвостом и всё отделяет. Кто она?"





Ответ знатоков: "Комета".





Правильный ответ: "Запятая".

Плакаты против расизма

Вопрос: "Кого решили изобразить на плакатах против расизма, потому что они и белые, и чёрные, и азиаты?"





Ответ знатоков: "Шахматы".





Правильный ответ: "Панды".





Уличное освещение в Лапландии

Вопрос: "Почему в финских селениях на западе Лапландии было принято решение отказаться от уличного освещения после 22 часов?"





Ответ знатоков: "Дикая природа, маленькие селения, свет приманивает всякую живность, которая нежелательна для местных жителей, поэтому свет выключают".





Правильный ответ: "Чтобы туристы и местные жители могли наблюдать северное сияние".

Жизнь за любовь

Вопрос: "Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни. Кто она?"





Ответ знатоков: "Бабочка, летящая к огню".





Правильный ответ: "Ромашка".





Шапка зёрнышек полна

Вопрос: "Шапка зёрнышек полна. Утром глянул — нет зерна. Что это?"





Ответ знатоков: "Одуванчик".





Правильный ответ: "Небо и звёзды".

Из-за себя бью тебя

Вопрос: "Из-за себя бью тебя. Из-за тебя бью себя. О чём или о ком речь?"





Ответ знатоков: "Часы".





Правильный ответ: "Комар".



