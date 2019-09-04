Назван самый популярный мессенджер в Беларуси

Опрос провела компания #DB3, исследующая белорусскую интернет-аудиторию с 2008 года, пишет 42.tut.by





Исследование проводилось в августе на протяжении двух недель. Количество опрошенных составило 662 человека в возрасте от 15 до 74 лет. В частности, они отвечали на вопрос, какими мессенджерами пользовались за последний месяц.





Абсолютным лидером в Беларуси является Viber — 70%. Затем идут Skype — 38%, WhatsApp — 25%, Telegram — 23% и Facebook Messenger — 17%. При этом 10% опрошенных ответили, что не пользуются мессенджерами.









Viber популярен и у женщин (73%), и у мужчин (66%). На втором месте Skype — 38% женской аудитории, 37% — мужской. На третьем — WhatsApp: женщины — 30%, мужчины — 21%.









Региональный анализ показывает, что самой высокой популярностью Viber пользуется в Минске и Минской области (76% при выборке 327 человек), а также в Гродненской области (75% при выборке 55). Наименьшей — в Гомельской (53% при выборке 66).





Telegram также наиболее популярен у пользователей Минска и Минской области — 30%.









А если оценивать по возрасту, то пользование Viber среди опрошенных в возрасте 25−44 года составляет более 80%. Telegram — более 50% в возрасте 15−24 года, а вот Skype — 46% в возрасте 55−74 года.



