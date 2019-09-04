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Ивана Урганта «послала» его родная бабушка актриса Нина Ургант. Ей 90 лет

Телеведущий Иван Ургант заявил, что родная бабушка послала его из-за вопроса о макияже в честь юбилея. Диалог с ней он процитировал в Instagram.

Фото: @urgantcom

Публикация шоумена была посвящена 90-летию советской и российской актрисы Нины Ургант. «Я, главное, говорю — Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения. А она — "Ванечка, иди в жопу!"» — пересказал ведущий диалог с родственницей.

Подписчики Урганта пришли в восторг от диалога актеров и предположили, что свое остроумие шоумен унаследовал от знаменитой родственницы. «У внука в бабулю с чувством юмора ништяк», — шутили они.

Большинство пользователей в комментариях поздравили Нину Ургант с юбилеем и пожелали ей долгих лет жизни. «Все такая же красавица», — замечали поклонники ее таланта.

Нина Ургант — народная артистка и лауреат государственной премии СССР. Наиболее известна по роли медсестры Раи в кинофильме «Белорусский вокзал».
lenta.ru
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