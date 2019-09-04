Свабода (перевод: Белорусский партизан) узнала о приговорах бывшим милиционерам и следователю, которые за взятки занимались фальсификациями доказательств уголовного дела в Гомеле.





Два «опера» и следователь





Под уголовное преследование попали два оперативных сотрудника уголовного розыска и один сотрудник Следственного комитета. Гомельский областной суд вынес приговор еще 14 марта.





За фальсификацию доказательств уголовного дела (часть 2 статьи 395 Уголовного кодекса), взятки (части 1, 2 статьи 430) и превышение власти (часть 2 статьи 426) бывшего сотрудника милиции лишили свободы на 7 лет.





Также ему суд назначил штраф 10200 рублей, конфискацию имущества, лишил права занимать должности в правоохранительных органах и звания капитана милиции.





Его коллегу, который работал в отделе раскрытия преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома, признали виновным в фальсификации доказательств и превышении власти. Его приговорили к пяти годам колонии и штрафу 10200 рублей.





Сотрудника Следственного комитета осудили за фальсификацию доказательств и превышение власти. Он получил 6 лет тюрьмы и лишился звания старшего лейтенанта юстиции.





Являлись ли на момент приговора обвиняемые сотрудниками правоохранительных органов? Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сказал Свабодзе, что не располагает информацией о «перемещении личного состава» и получить ее не может.





По сведениям редакции, они считались уже бывшими сотрудниками милиции и СК, так как были уволены из органов.





По официально не подтвержденной информации, сотрудники милиции и Следственного комитета чуть не посадили в тюрьму невиновного человека путем фальсификации уголовного дела.





«Один оперативник за взятку прикрывал жену одного из цыганских баронов. Оперативники решили, что все цыганки похожи друг на друга, заменили фотографии и этим искусственно создали доказательства уголовного дела», - рассказал информированный источник.





При расследовании они присоединили к уголовному делу фальшивые документы.









Бывшего ОБЭПовца судят за хулиганство и превышение полномочий





Это не единственное уголовное дело в Гомеле, возбужденное в отношении сотрудников милиции.





В одном из судов Гомеля рассматривается уголовное дело против бывшего милиционера - сотрудника отдела борьбы с экономическими преступлениями (ОБЭП).





На момент преступлений, которые ему инкриминируют, он работал в одном из районных отделов внутренних дел Гомеля. В конце сентября 2018 года уволился. В декабре 2018-го начали первое уголовное дело, в феврале 2019-го - еще два.





Его обвиняют в «хулиганстве» (339 УК), «краже, уничтожении или сокрытии официальных документов, штампов, печатей» (377 УК), «превышении должностных полномочий» (426 УК) и «бездействии должностного лица» (425 УК).





Прокурор посчитал, что вина бывшего милиционера полностью доказана в суде, и просил наказать его лишением свободы на 4,5 года.





Бывший милиционер полностью отрицает свою вину. По словам подсудимого, цель уголовного дела - «прямая изоляция» его «в целях предотвращения распространения фактов преступной деятельности некоторых должностных лиц», которые он якобы собирался передать в КГБ и Оперативно-аналитический центр при президенте.





Свое задержание и арест он назвал «незаконной изоляцией».





В Могилеве на материалы дела против милиционера наложили гриф «Секретно»





28 августа генеральный прокурор Александр Канюк упомянул о деле бывшего начальника районного отдела наркоконтроля из Могилева. Капитана милиции Ивана Потемкина осудили на 10 лет лишения свободы за провоцирование граждан на противоправные действия.





По словам Конюка, Потемкин "для улучшения показателей работы провоцировал граждан, вовлеченных в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, на их приобретение и злоупотребление для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности".





Дело рассмотрел Могилевский областной суд еще в 2018 году. Процесс был закрытым. Материалы хранятся под грифом «Секретно» и являются государственной тайной.





Лукашенко раскритиковал силовиков за фальсификацию дел









Он заявил, что озвучивает детали из «секретного доклада». В частности, он заявил о злоупотреблении оперативников, следователей и представителей Госкомитета судебных экспертиз при расследовании дел по наркотическим статьям.





Председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил 3 сентября, что его ведомство выявило факты противоправных действий в силовых структурах, в том числе после совещания 20 августа.