23 июня на стоянке в промышленной зоне возле австрийского города Куфштайн нашли тело 55-летнего дальнобойщика из Украины. По заключению экспертов, он погиб от удара тупым предметом по голове.





Вскоре было начато предварительное расследование по факту убийства. Зацепкой для розыска стал тот факт, что пострадавший незадолго до смерти связался с коллегой по радио и заявил: его ударил другой водитель бутылкой по голове во время драки.





Разговор резко оборвался, но собеседник запомнил имя упомянутого водителя. С тех пор был выдан международный ордер на арест подозреваемого.





Им оказался 30-летний белорус, на прошлой неделе его задержали в Латвии. Решается вопрос о передаче мужчины в Австрию, сообщили в прокуратуре австрийского Инсбрука.





Потасовка случилась на парковке, где погибший водитель был вынужден остановиться из-за запрета работать по выходным.





По некоторым данным, накануне вечером там была вечеринка с участием других дальнобойщиков (не обошлось без спиртного), а утром коллеги нашли тело погибшего в кабине грузовика.



