Стая собак терроризирует Слуцк и нападает на детей

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Местные жители рассказали Еврорадио , что теперь боятся выходить из домов, а чиновники говорят, что собак в частном секторе не видели.





"Врач не заходит на нашу улицу"

Собственник дома на улице Богдановича рассказал, что 2 сентября собаки напали на мальчика, который возвращался со школьной линейки.





"Не знаю, что там с ним дальше было, но напугали точно, — говорит житель улицы Богдановича. — Участковый врач уже нашу сторону обходит по другой улице. Мужики взрослые так ещё идут, а женщины, дети — боятся. Собаки рыжие и около "Евроопта" бегают. В прошлом году очень много было. Сейчас около четырёх-пяти осталось. На детей, которые в школу №1 через Богдановича ходят, стаей нападают. И на женщин тоже".





Мужчина добавляет, что собаки живут во дворе дома №78, где хозяева злоупотребляют алкоголем. За животными никто не смотрит, поэтому голодные собаки и терроризируют людей. Коммунальщики неоднократно отстреливали собак, но через некоторое время появлялись другие.





Отловить собак не дают защитники животных?

Звоним в дом №78 по улице Максима Богдановича. Женщина рассказывает, что собаки нападали и на неё. Она добавляет, что дом разделён на две части, но соседи, которые любят выпить, не хозяева собак.





Женщина говорит, что бездомные животные создают проблемы по всему городу.





"Заявку в ЖКХ подавали, некоторых отловили, — рассказала жительница Слуцка. — Те, что сейчас здесь, постоянно куда-то разбегаются. Собаки не мои и не соседские. Они собираются и около поликлиники, и возле "Евроопта". Собираются и в других местах".





Жительница улицы Богдановича говорит, что бездомных собак давно бы уже отловили коммунальщики, но находятся те, кто защищает животных. Собеседница предлагает людям, которые жалеют собак, забрать их к себе домой.







Чиновник: по этой улице сам хожу на работу и ни разу собак не видел

Заместитель председателя Слуцкого райисполкома Николай Пенязь рассказал, что бездомных собак в городе немного, но специальную бригаду на всякий случай для отлова создали.





"Утром и вечером люди работают по отлову, — ответил слуцкий чиновник. — Я на работу хожу по этой улице и ни разу не видел. Возможно, днём собаки и пробегают, но бригады по отлову работают. Всех собак, которые без ошейника, отлавливают".





Николай Пенязь добавляет, что собак в Слуцке не отстреливают, а отлавливают сетями. Потом животных отправляют в приёмник ЖКХ.