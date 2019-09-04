"Крэсы всходни" жить не дают: поляки нарисовали на электричке карту Польши с городами Беларуси
На польских электричках появилась довоенная карта страны — с частью территории Беларуси, Украины и Литвы.
Об этом написал пользователь Фейсбука Саша Комъяхов. Он охарактеризовал это как "Евросоюз с блэкджеком и крэсами".
Такими рисунками были украшены вагоны поезда на маршруте Жешув — Пшемысль.
На одном из вагонов был изображен маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. А на других — карта Польши до 1939 года. В границах Польши обозначены современные белорусские, украинские и литовские территории.
Из белорусских городов на фотографии видны Лида, Ошмяны, Вилейка. Еще несколько городов — Гродно, Новогрудок и Волковыск — попадают на окно вагона. Из украинских городов обозначены Львов и Ровно, из литовских — Вильнюс.
Напомним, что в 1921-1939 годах Западная Беларусь входила в состав Польши.
Источник: euroradio.fm
16:26 04/09/2019