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Минчане! Добро пожаловать в Смолевичи - там построят 150 тыс. кв. метров жилья для нуждающихся

В Смолевичах построят экспериментальный жилой дом для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, в администрациях района Минска с предоставлением государственной поддержки

Об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.

В целях развития городов-спутников принят Указ Президента от 15 марта 2019 года о строительстве экспериментального жилого дома в Смолевичах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, в администрациях района Минска с предоставлением государственной поддержки.

— Планируется построить порядка 150 тыс. кв. метров жилья до 2022 года, — подчеркнул Д. Никитин.

Заказчиком выступает УКС Миноблисполкома.
Источник: Минск-Новости
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