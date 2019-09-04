Об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.





В целях развития городов-спутников принят Указ Президента от 15 марта 2019 года о строительстве экспериментального жилого дома в Смолевичах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, в администрациях района Минска с предоставлением государственной поддержки.





— Планируется построить порядка 150 тыс. кв. метров жилья до 2022 года, — подчеркнул Д. Никитин.





Заказчиком выступает УКС Миноблисполкома.