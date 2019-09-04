50 миллионов захоронений в Беларуси. И каждое можно найти

Помним » - это бесплатная общедоступная база поиска мест захоронений Беларуси. Благодаря этой базе, любой человек может быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения родных и близких.





Инициатива развивается уже несколько лет, и всё это время социальная значимость проекта растёт, расширяются его функции, география и возможности.





Основатель проекта Константин Начаткин рассказал о своём детище.





Всё началось с просьбы отца помочь найти могилы родственников

У моего отца была большая семья - 12 сестёр и братьев, он родился в 1938 году, был самый младший.





В силу исторических событий, практически всех родных моего папы разбросало по просторам бывшего СССР. Некоторые из них нашли свой покой на чужбине, и папа просил меня найти места, где они похоронены.





В результате поисков я понял, что это - сложный процесс. По сути, ни одного понятного механизма поиска по этой тематике не существовало.





Решение нашлось в сфере профессиональной деятельности

Около 25 лет занимаюсь оказанием ритуальных услуг и владею ритуальными магазинами в Минске. Ко мне много раз обращались люди с просьбами найти могилы родственников. Постепенно сложилось понимание, как должен действовать алгоритм этого поиска.





Я понял, что это должна быть бесплатная единая база данных, размещённая на интернет-платформе.





Наблюдал, как подобные идеи пытались решить в России. Но там было всё сумбурно и скудно, как будто просто переписанные «амбарные книги», где зачастую были внесены неправильно написанные имена и фамилии. А главное - эти базы данных платные для пользователей.





Поэтому я решил создать свой продукт, который будет содержать информацию о захоронениях не только в Беларуси, но и во всей Европе.





Пробная платформа прошла обкатку, теперь всё по-другому

Изначально это был сайт pomnim.by, он просуществовал около года. На нём мы потренировались, подключили различные сервисы.





Сначала это было что-то вроде простого списка фамилий с поисковиком. Но он был не очень эффективным. Например, люди заходили на сайт, не находили нужной информации и уходили практически навсегда.





Мы проанализировали свои ошибки, привлекли финансовые средства и, примерно год назад, выпустили новый продукт «Помним». Сейчас на этой платформе есть три страны, которые можно добавлять в поиск: Беларусь, Россия и Украина.





Любой желающий может заполнить специальную форму на сайте, и мы постоянно будем искать это захоронение. Использование возможностей технологии искусственного интеллекта, которую мы внедрили, позволяет значительно ускорить процесс поиска.





Как это работает

Человек заходит на сайт «Помним», оставляет заявку, как можно полнее заполнив её.





После этого заявка попадает в базу данных. В базе заявка распределяется в зависимости от полноты полученной информации, «привязывается» к стране, городу, области, району, конкретному кладбищу.





Далее полученные координаты группируются, заявки обрабатываются и распределяются наши ресурсы. Например, в Беларуси существуют тысячи кладбищ, но по некоторым собираются десятки или сотни заявок, и туда будут направлены наши сотрудники, волонтёры для оцифровки захоронений.





Если заявленная для поиска могила будет найдена, то человек, оставивший заявку, получит уведомление об этом.





Вся работа по оцифровке для человека, оставившего заявку, абсолютно бесплатна. То есть заявитель получит фото захоронения, его координаты, маршрут к нему, возможность написать некролог. И эта информация будет размещена на сайте проекта «Помним».





Можно увековечить память о человеке в интернете и самостоятельно

Для этого не надо ожидать помощи волонтёров или сотрудников проекта. Любой желающий может самостоятельно прислать на сайт фото захоронения близкого ему человека, его координаты и другую необходимую информацию, например, некролог или прижизненные фотографии. Таким образом, память об этом человеке будет храниться практически вечно.





Вся оставленная информация на сайте проекта «Помним» проходит модерацию и тщательно проверяется.





В проекте «Помним» собирается база данных о воинских захоронениях времён Второй мировой войны

Одной из важнейших задач развития проекта «Помним» является оцифровка всех сохранившихся на территории Беларуси братских могил времён Второй мировой войны





Оказалось, что в нашей стране этим никто не занимался.





Недавно было завершено внесение в базу развёрнутой информации обо всех сохранившихся братских и одиночных воинских захоронениях на территории города Минска и Минского района. На сайте есть информация примерно о 10 тысячах советских воинах, павших за освобождение Беларуси.





Сейчас мы работаем в Минской области и будем работать в этом направлении по всей Беларуси. Приглашаем присоединиться к этой акции всех желающих, для этого надо отправить на сайт проекта информацию о воинском захоронении в своём населённом пункте.





Наш проект практически полностью благотворительный.





При этом у нас самая большая база захоронений, которая постоянно растёт и является одной из крупнейших в мире.