И то это возможно только по понедельникам. Именно в этот день к нему может приходить Ольга - женщина, у которой есть своя семья и работа, но она от чистого сердца помогает Виталию. Только ей он доверяет пульт управления от своего изобретения. Ведь конструкция самодельная, и висеть над землей в коляске все-таки страшновато.

#1#

- Мои письма пересылали коммунальникам, в социальную службу, но результат был один - отписки. Футболили туда-сюда. Когда мне все отказали и последняя надежда на власть пропала, я придумал сам это устройство, поскольку имею техническое образование. Купил лебедку, попросил соседа помочь, поставил ему задачу - вот и сделали такой подъемник, - рассказывает Виталий.





Из-за того что молодой мужчина живет на втором этаже старого деревянного барака, в установке подъемника ему отказали.





- Предлагали переселиться в арендное жилье, обустроенное для инвалидов. Но платить за него я не смогу, у меня пенсия - единственный источник дохода. Я прошу только одного: мобильный гусеничный подъемник. Но никто не хочет этим заниматься. Думают: ну попишет инвалид да и успокоится. А как тут успокоиться? Посадить бы чиновников в это заточение!





Виталий говорит, что гусеничную коляску привозили сюда на испытания:





- По-моему, все хорошо: спускалась, поднималась. А они говорят - нет, потому что не разворачивается на площадке. Но они посадили туда человека, который до этого никогда в коляске не сидел и не знает, как ею правильно управлять.





Да, у подъезда Виталия сделали пандус. Только толку от него никакого - ведь спуститься со второго этажа по лестнице Виталий не может.









ОФИЦИАЛЬНО





- Сделано все возможное: пандус, расширен проем. А подъемник, к сожалению, установить невозможно. Мужчина живет в двухэтажном деревянном бараке 1940-х годов. Подъемник создавал бы слишком большую нагрузку на фундамент, это и затрата электроэнергии - а проводка там старая, тоже не выдержит.





К тому же подъемник очень габаритный - то есть полностью перекроет первый этаж, - ответили «КП» в районном Управлении по труду, занятости и соцзащите.





Также там считают, что гусеничная коляска - слишком габаритная для старых деревянных лестничных проемов и не может развернуться в пролете между этажами. Кроме того, гусеницы рвут деревянные ступеньки, вероятность упасть очень большая - уверены в управлении.





Правда, там пообещали подумать о том, как ему все-таки помочь.



